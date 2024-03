Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2024 w Zduńskiej Woli. Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. W tym roku kwalifikacji wojskowej z terenu Zduńskiej Woli podlega 207 mężczyzn oraz 11 kobiet.

Kwalifikacja wojskowa 2024 rozpoczęła się w Zduńskiej Woli wczoraj, 11 marca. Mieszkańcy Zduńskiej Woli oraz powiatu zduńskowolskiego powinni stawić się przed komisją do 28 marca. W 2024 roku kwalifikacji wojskowej z terenu Zduńskiej Woli podlega 207 mężczyzn oraz 11 kobiet. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Komisja będzie pracować w Zduńskiej Woli w lokalu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15. Kwalifikacja będzie odbywała się od 11 marca do 26 marca 2024 r. w godz. 8-14, natomiast od 27 marca do 28 marca 2024 r. w godz. 8-11.

Przed komisją kwalifikacyjną powinni stawić się mężczyźni urodzeni w 2005 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawić powinny się także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. To samo dotyczy osób, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę wymaganą do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Komisja kwalifikacyjna przyjmie także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;

dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

