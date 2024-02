Lutowa sesja Rady Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Lutowa sesja Rady Miasta Zduńska Wola

W budżecie pojawiło się także nowe zadanie w postaci wykonania dokumentacji termomodernizacji kamienicy przy ul. Kościelnej 28. Projekt jest potrzebny, by wnioskować o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do budżetu zostały wprowadzone pieniądze z dotacji na kolejny etap modernizacji oświetlenia w Zduńskiej Woli. To 828 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W mieście zostanie wymienionych na energooszczędne 545 opraw.

Rada Miasta Zduńska Wola rozpatrzyła uchwały dotyczące zmian w budżecie na 2024 rok. To między innymi zwiększenie subwencji oświatowej. Z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli miasto otrzymało dodatkowo ponad 5,3 mln zł.

Jedna z uchwał dotyczy także ponownego wprowadzenia do budżetu przebudowy ulicy Dobrej. To około 650 tys. zł. Inwestycja znalazła się w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2023 roku. Zrealizowana będzie w 2024 roku.

Rada miasta podjęła też decyzję o wprowadzeniu do budżetu zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli”. Projekt zakłada finansowanie z budżetu w kwocie 125 tys. zł. Miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”. Inwestycja polegać ma na budowie instalacji fotowoltaicznej w 2024 roku na budynkach przedszkoli nr 3, nr 6 oraz nr 10. Na budynkach szkół podstawowych instalacja planowana jest w 2025 roku. Panele mają być wtedy umieszczone w szkołach podstawowych nr 7, nr 9, nr 10 oraz nr 11.Rada Miasta Zduńska Wola wybrała ławników sądowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027.

Podczas sesji radni wybrali dwie osoby do orzekania w tak zwanych sprawach pozostałych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027 . Zapoznali się ponadto ze sprawozdaniami za ubiegły rok Straży Miejskiej i Zduńskowolskiej Rady Seniorów oraz wynikami kontroli, jakie komisja rewizyjna przeprowadziła w spółce Miejskie Sieci Cieplne oraz w magistracie. SPRAWOZDANIA I WYNIKI KONTROLI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ