Mamy Rondo Strażaków Ochotników w Krobanowie ZDJĘCIA

Rondo Strażaków Ochotników zlokalizowane jest w miejscowości Krobanów, w ciągu drogi wojewódzkiej Zduńska Wola - Łask. Taką nazwę temu rondu nadała Rada Gminy Zduńska Wola.

Rondo zostało zbudowane w ramach wielkiej wspólnej inwestycji kilku samorządów, czyli budowy łącznika między wojewódzką drogą 482 a ekspresową S8. Ten unijny projekt za to ponad 32 mln zł był prowadzony był w ramach projektu pn. ”Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.” Budowa trwała od maja 2018 roku do października 2019. Efektem oprócz nowej drogi były trzy ronda, w tym to w Krobanowie.

Uroczystość nadania rondu w Krobanowie nazwy miała miejsce 13 maja, przed uroczystościami z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Uczestniczyli w przedstawiciele jednostek strażackich z terenu gminy Zduńska Wola oraz przedstawiciele władz gminnych