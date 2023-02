Mercedes pędził ponad 200 km/h został zatrzymany przez mundurowych z grupy SPEED

Kierowca mercedesa jechał ponad 200 km/h na A2

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 lutego 2023 roku. Policjanci z grupy SPEED pełnili służbę radiowozem nieoznakowanym, na terenie powiatu łowickiego patrolując autostradę A2. Około godziny 20 zauważyli pędzącego w kierunku Warszawy mercedesa. Okazało się, że prędkość z jaką poruszał się to aż 213 km/h. Kierujący został dogoniony i zatrzymany do kontroli.

22-latek tłumaczył się policjantom, że jedzie z województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie miłośników sportowych samochodów, które właśnie obchodzi swoją rocznicę powstania i jest już mocno spóźniony. Mężczyzna nie kwestionował popełnionego wykroczenia przyjął mandat karny w wysokości 2500 złotych. Na konto kierowcy wpłynęło 15 punktów karnych.