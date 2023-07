Miejska Karta Rodziny w Zduńskiej Woli. Jakie przywileje oferuje? ZDJĘCIA

Miejska Karta Rodziny w Zduńskiej Woli funkcjonuje już od stycznia 2016roku. To miejski program ulg dla wielodzietnych rodzin, czyli takich, gdzie jest co najmniej troje dzieci. Kartę mogą otrzymać mieszkańcy, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat bądź do 25 lat, gdy dziecko uczy się lub studiuje.