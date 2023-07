Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Zduńskiej Woli ma już 50 lat! ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Historia MOSiR

Otwarcie Ośrodka i powołanie Miejskiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku „RELAKS” nastąpiło 20 lipca 1973 r. po uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej. Ośrodek w 1976 r. otrzymał nazwę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS”, która funkcjonuje do dzisiaj.

Powstanie MOSiR Relaks było związane z budową basenu przy ul. Kobusiewicza. Prace nad basenem rozpoczęły się wiosną 1969 r., gdy rozpoczęto pierwsze wykopy pod duży basen. Basen o wymiarach 50 m. x 20 m. oddano do użytku 25 lipca 1971 roku. Jesienią 1971 r. rozpoczęto budowę basenu do nauki pływania, brodziku dla dzieci oraz budowę budynku na szatnię i przebieralnię, placu zabaw dla dzieci, pryszniców, fontanny oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu. W związku z dużą frekwencją i popularnością basenu w latach 1971-1972 opracowano nowy plan zagospodarowania otoczenia kąpieliska. I niedługo później, 20 lipca 1973 r. powołano Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku „RELAKS. W roku 1974 na terenie wykonano nowe budynki, boisko asfaltowe wielozadaniowe, zradiofonizowano teren ośrodka, oświetlono boisko, wyposażono wypożyczalnię sprzętu letniego i zimowego. Aż do lat 2000. boisko przy Kobusiewicza było miejscem organizowania imprez miejskich, a zimą zmieniało się w lodowisko. W 2020 roku na terenie MOSiR przy ul. Kobusiewicza wybudowany został kryty kort tenisowy.

W latach 90. ub. wieku MOSiR zaczął się rozrastać i wyszedł poza kompleks przy ul. Kobusiewicza. W 1992 r. przejął tereny Stadionu Pogoni przy ul Łaskiej 90. Stadion przyjął wówczas nazwę Stadion Miejski. Natomiast w 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Relaks” został wieczystym użytkownikiem terenów przy ul. Okrzei 1-3-5 w Zduńskiej Woli Karsznicach.

1 października 2008 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Relaks został decyzją miejskich radnych przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności, której właścicielem w 100 procentach zostało Miasto Zduńska Wola. W kwietniu 2017r. spółka została zlikwidowana i powstała działająca do dzisiaj jednostka budżetowa o nazwie „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli”, która zarządza terenem rekreacyjnym z basenami odkrytymi i kortami tenisowymi przy ul. Kobusiewicza, stadionami i boiskami Orlik w Zduńskiej Woli i Karsznicach oraz skateparkiem przy Łódzkiej (obok McDonald'sa).