Mieszkańcy os. Tysiąclecia w Zduńskiej Woli chcą bezpiecznego placu zabaw ZDJĘCIA

Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia w Zduńskiej Woli chcą, by ich dzieci mogły się bawić na porządnym placu zabaw. Stan obecnego woła o pomstę do nieba i zdaniem mieszkańców zagraża bezpieczeństwu. To nie jest nowy problem tylko taki, który nawarstwia się od kilku lat. O stanie tego miejsca pisaliśmy m.in. w 2020 roku. LINK TUTAJ

Efektem apeli było m.in. pomalowanie starych urządzeń i naprawa ławek. Jednak nie wystarczyło to na długo. Już w ostatnie wakacje plac zabaw był znowu w takim stanie, że rodzice nie pozwalali się tam bawić swoim dzieciom w obawie o ich bezpieczeństwo.

Rzecznikiem interesów mieszkańców osiedla Tysiąclecia jest miejski radny Jacek Krata, który złożył już kilka interpelacji w tej sprawie prosząc o naprawy i poprawienie estetyki tego placu zabaw.

Podczas ostatniej sesji rady miasta w minionym roku wnioskował, by do tegorocznego budżetu wpisana została budowa nowego placu zabaw. Wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk wyjaśniał wówczas, że aby naprawić urządzenia na placu zabaw nie trzeba takiego zadania wpisywać do budżetu ponieważ można to zrobić w ramach tzw. bieżących wydatków.