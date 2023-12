Mikołajki z w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli - niezwykły spektakl ZDJĘCIA

To był niezwykły mikołajkowy wieczór w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli, jaki placówka przygotowała z Teatrem Fundamentum & Face To Face - F2F.

Publiczność mogła wziąć udział w pożegnaniu z tytułem "Obudź się i poczuj smak kawy" w wykonaniu Mateusza Firleja. Młody aktor zaprezentował brawurowo niezwykły, skłaniający do refleksji monodram autorstwa Erica Bogosiana w adaptacji i reżyserii Zbigniewa Rudeckiego i Justyny Rubajczyk

Warto wspomnieć, że Mateusz Firlej za wykonanie tego monodramu zdobył w tym roku nagrody, m.in.prestiżowe wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. O TYM TUTAJ.

Mateusz Firlej gra w Teatrze Fundamentum & Face To Face - F2F, jaki działa w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Opiekunem artystycznym młodych aktorów, także Mateusza Firleja jest Zbigniew Rudecki.

Podczas teatralnego mikołajkowego wieczoru w powiatowym ośrodku przy Dolnej nie zabrakło wzruszeń, nawet do łez.

Po spektaklu "Obudź się i poczuj smak kawy" były kwiaty i radość mamy Mateusza z syna.