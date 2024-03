Misterium Męki Pańskiej teatru Cultus w niedzielę w parafii pw. św. Pawła w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILM

Na Misterium Męki Pańskiej. "Od Wieczernika do Zmartwychwstania ” zaprasza w najbliższą niedzielę, 10 marca do parafii pw. św. Pawła w Zduńskiej Woli Teatr Cultus, To będzie pierwszy z czterech planowanych w naszym regionie spektakli. W tym roku widowisko będą mogli obejrzeć także sieradzanie. Odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym próbę generalną spektaklu.

Jolanta Jeziorska