Mocne i energetyczne brzmienie w Ratuszu w Zduńskiej Woli. Zagrali Dezerter i The Corpse ZDJĘCIA

Niesamowita energia i brzmienie. Tego na pewno nie brakowało w piątkowy wieczór, 27 października podczas koncertów w Zduńskiej Woli. W sali kameralnej Ratusza zagrali legenda polskiego punk rocka, czyli grupa Dezerter oraz łaska formacja The Corpse.

Koncert zgromadził bardzo wielu fanów mocnego brzmienia. Wszyscy, którzy przybyli, na pewno się nie zawiedli. Dezerter oprócz dobrze znanych kawałków zagrał też kilka nowych numerów.

To był już drugi koncert Dezertera w Zduńskiej Woli. Grupa zagrała podczas ubiegłorocznych Dni Zduńskiej Woli, także w sali kameralnej Ratusza w ramach projektu Alternatywna Zduńska Wola. RELACJA Z TEGO KONCERTU TUTAJ

Dezerter to polska grupa punkrockowa, która powstała w 1981 r. jako SS-20. W skład weszli: Robert „Robal” Matera (gitarzysta), Dariusz „Stepa” Stepnowski (basista) oraz Krzysztof Grabowski (perkusista i autor tekstów). Dołączył do nich Darek „Skandal” Hajn (wokalista). SS-20 debiutował podczas Mokotowskiej Jesieni Muzycznej. Pierwszą płytą zespołu był „Underground Out of Poland”, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1987 r. W tym samym czasie Dezerter wydał album również w Polsce. Zatytułowano go „Kolaboracja”. W 1989 r. powstała „Kolaboracja II”, a rok później „Wszyscy przeciwko wszystkim”.

Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów (m.in. „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. A. Wajdy oraz „Dom zły” w reż. W. Smarzowskiego). Ich dwa najnowsze albumy to wydane w 2021 "Kłamstwo to nowa prawda" i "1986, co będzie jutro?" z ubiegłego roku.

Obecnie grupę tworzą: