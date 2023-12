MorsyPany zapraszają na bieg Morsmagedon. Będzie można pomóc choremu dziecku ZDJĘCIA, PLAKATY

Morsmagedon to wydarzenie, jakie organizuje klub morsów Morsy Pany już po raz drugi. To bieg przez rzekę.

Rozpocznie się 6 stycznia 2024 r. o godz. 10 biegiem Morsików. Bieg Morsów zaplanowany jest godzinę później. Do wyboru są dwie trasy: na 3 i na 7 km.

Zapisy prowadzone są pod nr tel. 500 416 546 (po godz. 16.00) oraz przez e-mail: [email protected].

Organizatorzy ustalili limit miejsc na 100 osób.

Szczegóły imprezy i regulamin TUTAJ