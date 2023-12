Motomikołaje 2023. Charytatywna akcja zduńskowolskich motocyklistów ZDJĘCIA

To już dziewiąta edycja akcji Motomikołaje, jakie organizuje Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola.

Dzisiaj, 3 grudnia zobaczyć ich można było m.in. w Zduńskiej Woli podczas przejazdu ze stadionu przy Łaskiej 90 przed Ratusz. Śnieżna pogoda pokrzyżowała nieco plany motocyklistów, którzy tym razem motocykle zamienili na quady i samochody.

Na pl. Wolności czekała na nich grupa mieszkańców. Mikołaje i Mikołajki rozdawali dzieciom słodycze i maskotki oraz częstowali barszczykiem i pasztecikami z Sali Bankietowej U Gąski.

Wiadomo jednak, że w taki czas Mikołaj jest zarobiony więc ruszyliśmy dalej by odwiedzić Franka i Stasia i ich domu rodzinnym. To dla nich w tym roku przygotowaliśmy specjalne prezenty, o których marzyli. To było bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy za pyszne ciasto - relacjonują Motocykliści Zduńska Wola