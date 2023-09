Narodowe czytanie 2023. "Nad Niemnem" w centrum Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To już dwunasta odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznego wydarzenia jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, najbardziej znana powieść autorki. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku.

Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. „Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Dzieło ukazuje życie społeczne i polityczne Warszawy oraz Wilna w okresie przed Powstaniem Styczniowym. „Nad Niemnem” porusza wiele ważnych tematów, takich jak konflikty klasowe, kwestie tożsamości narodowej, miłość i pasja, a także relacje między postaciami. Powieść jest również studium psychologicznym głównych bohaterów, którzy zmierzają ku swoim marzeniom i celom, ale często spotykają się z przeciwnościami losu.