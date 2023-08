Narozrabiali, nagrały ich kamery. Teraz wandale zapłacą za wybryki. Po to jest miejski monitoring ZDJĘCIA, FILMY

Dwa chuligańskie wybryki zarejestrowały ostatnio kamery monitoringu. Dzięki nagraniom Straż Miejska w Zduńskiej Woli zidentyfikowała wandali. Za swoje wybryki chuligani zapłacą.

Pierwszy przypadek wandalizmu w Zduńskiej Woli to zniszczenie jednej z latarni oświetlającej pumptrack. Młodzi ludzie próbowali dostać się do okablowania. Straż Miejska opublikowała film z monitoringu na swoim profilu na Facebooku. Sprawcy zostali wykryci. Ukarano ich mandatem. Zobowiązali się także do zwrotu kosztów naprawy latarni. Zniszczenia wyceniono na około 2 tys. zł.

Kolejny chuligański wyczyn to sprawka grupy młodych ludzi, którzy w nocy 22 sierpnia szli przez centrum miasta niszcząc znaki drogowe. Zerwali tabliczkę z nazwą ulicy na skrzyżowaniu ulic Piwnej i św. Maksymiliana Kolbe, połamali znak na skrzyżowaniu ulic Piwnej i Stefana Złotnickiego, jeszcze odwrócili jeden ze znaków, a po drodze jeden z młodych mężczyzn zerwał hortensje na rondzie Tkaczy Zduńskowolskich.

Także sprawców tych wybryków udało się ustalić po publikacji filmu z monitoringu. Zgłosili się do Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli. Ta ukarał ich mandatami. Muszą również zapłacić za poczynione szkody. Będzie ich to kosztowało co najmniej kilkaset złotych.