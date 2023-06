„Naukobus” Centrum Nauki Kopernik w Zduńskiej Woli. Wstęga Mobiusa, tzw. krzywe zwierciadło i sznurkografia na wystawie w SP nr 11 ZDJĘCIA

Wystawa, która przyjechała „Naukobusem” Centrum Nauki Kopernik do Zduńskiej Woli składa się z 15 eksponatów oraz z tablic informacyjnych. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 dzieci mogą nie tylko obejrzeć eksponaty i dowiedzieć się czegoś na m.in temat fizyki, ale także poeksperymentować. Mogą przekonać się na przykład, co to jest wstęga Mobiusa, jak wprawić w ruch wirowy figury geometryczne czy sprawdzić teorię cieni lub zrobić sobie zdjęcie w tzw. krzywym zwierciadle. Jest też stanowisko sznurkografii czy geograficzne z globusem.

- Podoba mi się. Jest kilka fajnych urządzeń - mówił jeden z uczniów Szkoły Podstawowej nr 11.

Wystawę obsługuje trzech edukatorów. Na dzieci czekają w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 do godz. 17.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Dzieci do 13. roku życia nie mogą przebywać na jej terenie bez opieki dorosłego. Grupy szkolne powinny być pod opieką nauczyciela.