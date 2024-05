Noc Muzeów 2024 w Łasku. Wystawy w zakamarkach, spacer historyczny i inne atrakcje

Muzealne zakamarki w Łasku wyjątkowo dostępne dla zwiedzających

W trzeci weekend maja w wielu miastach przygotowano atrakcje z okazji Nocy Muzeów. Nie inaczej było w Łasku. Tutejsi muzealnicy zaprosili do placówki przy placu 11 listopada w sobotę 18 maja od godz. 17.

Noc Muzeów w Łasku była wyjątkową okazją do zwiedzania muzealnych zakamarków, na co dzień niedostępnych dla osób postronnych. Jak zapowiadali muzealnicy, była to ostatnia okazja, by zobaczyć te dwa miejsca przed remontem, który diametralnie zmieni ich oblicze.

W piwnicach wyeksponowano wystawę artefaktów archeologicznych wykopanych w łaskim parku na początku lat 90. Z kolei na strychu uczestnicy Nocy Muzeów mogli zobaczyć wystawę kartograficzną. Znalazły się na niej mapy przedstawiające granice powiatu łaskiego z lat 1920-1967, a także unikatowa niemiecka mapa z kwietnia 1939 r., na której zaznaczono wszystkie polskie jednostki wojskowe.