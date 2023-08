Noc nietoperzy w Zapolicach 2023 ZDJĘCIA, FILMY

To był niezwykły wieczór w Zapolicach. To była wyjątkowa okazja, żeby poznać życie i zwyczaje ssaków, jakimi są nietoperze. Warto wiedzieć, że w ciągu jednej nocy nietoperz może zjeść nawet 2000 komarów. To naturalne, żywe „środki owadobójcze”. Uważa się, że istnieje pięć grup zwierząt, których znaczenie dla przetrwania człowieka jest nieocenione: pszczoły, plankton, ssaki naczelne, motyle oraz właśnie nietoperze.