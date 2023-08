Noc Nietoperzy w Zapolicach już w piątek ZDJĘCIA, PLAKAT

Noc nietoperzy to wyjątkowa okazja, żeby poznać życie i zwyczaje tych niezwykłych ssaków. Choć te prowadzące głównie nocny tryb życia zwierzęta budzą różne skojarzenia, m.in. z wampirami i innymi postaciami z horrorów a ludzie często się ich obawiają, są to bardzo pożyteczne stworzenia. Warto wiedzieć, że w ciągu jednej nocy nietoperz może zjeść nawet 2000 komarów. To naturalne, żywe „środki owadobójcze”. Uważa się, że istnieje pięć grup zwierząt, których znaczenie dla przetrwania człowieka jest nieocenione: pszczoły, plankton, ssaki naczelne, motyle oraz właśnie nietoperze. Więcej o tych stworzeniach będzie można dowiedzieć się w piątek, 18 sierpnia w Zapolicach. Początek o godz. 18.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach

Program Nocy Nietoperzy w Zapolicach:

prelekcja "Nasze nietoperze"

wystawa zdjęć "Prawdziwa natura nietoperzy"

obserwacja i nasłuchy nietoperzy w Parku Wiejskim w Zapolicach

Noc Nietoperzy organizują wspólnie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach. Partnerami wydarzenia są OSP Zapolice oraz Gmina Zapolice. Wstęp wolny.