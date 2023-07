Nowe życie Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Dorosła Rada Miasta Zduńska Wola uchwaliła nowy statut dla młodzieżowej rady, która w kolejnej kadencji zyska między innymi nowe uprawnienia. Wynika to z przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Rady młodzieżowe zyskały ustawową gwarancję szeregu nowych kompetencji, na przykład prawo wnioskowania do uprawnionych podmiotów o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży, prawo udziału w tworzeniu i monitorowaniu realizacji dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży, czy też prawo inicjowania własnych działań na rzecz młodzieży.

Według nowego statutu, Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola liczyć będzie 17 radnych. Po jednej osobie z każdej z placówek oświatowych. Kadencja rady trwa 2 lata, licząc od dnia wyborów. Sesje rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

Nowością jest to, że młodzieżowa rada może posiadać opiekuna. Może nim być osoba niekarana, posiadająca czynne prawo wyborcze oraz doświadczenie w działalności samorządowej lub we współpracy z młodzieżą. Może zostać wybrana na opiekuna uchwałą rady. Do obowiązków opiekuna należy między innymi koordynowanie działań radnych, aktywizowanie ich do działania na rzecz spraw istotnych dla młodzieży, a także głos doradczy w sytuacjach problemowych.

Statut dla Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola został przygotowany zgodnie z najnowszymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwałę na sesji 30 czerwca 2023 r.