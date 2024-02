Nowy blok i remonty. Taki był miniony rok w TBS Złotnicki w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Większość działań inwestycyjnych jak i modernizacyjnych (remontowych) poświęcona jest zasobom Miasta Zduńska Wola i oparta jest o roczne plany inwestycyjne i remontowe uzgadniane z władzami Miasta. Podobnie ma się rzecz z planowaniem powyższych działań w zasobach wspólnot mieszkaniowych, i tu odbywa się to z zarządami tych podmiotów. Spółka w ramach swojego budżetu planuje również określone prace inwestycyjne i remontowe, które dotyczą jego własnego zasobu, które są konsultowane z Radą Nadzorczą oraz Zgromadzeniem Wspólników (Prezydentem Miasta Zduńska Wola).- informuje TBS Złotnicki

Najważniejszą inwestycją TBS w 2023 roku było zakończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową przy ul. Juliusza 5. Budynek posiada 38 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 4 garaże indywidualne oraz 1 garaż wielostanowiskowy (14 miejsc postojowych). O wysokim standardzie obiektu świadczą m.in. zastosowane windy, energooszczędność budynku (fotowoltaika, pompy ciepła współpracujące z węzłem cieplnym z miejskich sieci cieplnych do ogrzania ciepłej wody użytkowej, stolarka okienna o podwyższonym standardzie izolacyjności), położenie w bezpośrednim sąsiedztwie szkół (szkoła podstawowa i szkoły średnie), ośrodków kultury (Ratusz Zduńskowolski) oraz rekreacji (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i ćwiczeń), a także wielu punktów handlowo-usługowych. Realizacja została nominowana do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w., nad którym patronat objęli ministrowie: Infrastruktury, Rozwoju i Technologii, Edukacji i Nauki, a także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Koszt inwestycji, realizowany w latach 2020 – 2023 (prace budowlane od lutego 2022 r.) to łącznie prawie 16 mln zł.