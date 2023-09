Nowy blok przy Juliusza w Zduńskiej Woli w finale prestiżowego ogólnopolskiego konkursu ZDJĘCIA

Nowy blok przy Juliusza w Zduńskiej Woli może zdobyć nagrodę w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jest w finale . O wyniku konkursu zdecyduje internetowe głosowanie. Głosy można oddawać do 27 września.

Nowy budynek przy ulicy Juliusza został wytypowany do nagrody w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Celem konkursu jest wskazanie budowy ze szczególnymi walorami.

Co zdecydowało, że akurat ten blok został wytypowany do udziału w tym prestiżowym konkursie? Kapituła konkursu informuje, że jego energooszczędność. Chodzi o to, że blok wyposażony jest w ekologiczne źródła ciepła i energii elektrycznej. Na jego dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne, a do ogrzewania wykorzystywana będzie pompa ciepła, która ogrzeje wspólna przestrzeń budynku i wodę.

O nagrodzie zdecydują internauci

O tym, które budowlane przedsięwzięcie wygra zdecyduje głosowanie internetowe.

TerazNowy budynek przy ulicy Juliusza został wytypowany do nagrody w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. C

Aby oddać swój głos na blok przy Juliusza należy wejść na stronę internetową LINK TUTAJ

i kliknąć zagłosuj. Należy wpisać wypisać swój adres e-mail, na który wysłany zostanie link, który trzeba kliknąć, aby potwierdzić oddanie głosu.

Każdy może oddać jeden głos każdego dnia w województwie

Głosowanie trwa do 27 września do godziny 14..

Blok przy ul.Juliusza w Zduńskiej Woli

Blok przy Juliusza 5-9 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku w kształcie zbliżonym do litery U. Mieści 38 mieszkań od jednopokojowych do czteropokojowych o powierzchni od 33 do 90 mkw oraz 5 lokali usługowych. Dwa mieszkania są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Większość ma balkony, a te usytuowane najwyżej są dwupoziomowe z antresolą doświetlaną oknami dachowymi. Do mieszkań prowadzą trzy niezależne klatki schodowe, każda wyposażona w windę. Od strony dziedzińca zaprojektowano zieleń, 14 miejsc parkingowych i 4 garaże.

Blok przy ul. Juliusza to inwestycja miejskiej spółki TBS Złotnicki. Sfinansowany został z miejskich pieniędzy i kredytu inwestycyjnego. Budowa tego najnowocześniejszego budynku w mieście trwała od lutego 2021 r. i kosztowała ponad 14 mln zł.

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań