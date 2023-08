Nowy Manhattan w Zduńskiej Woli oficjalnie otwarty. To nowe, nowoczesne osiedle na mapie miasta ZDJĘCIA

Nowy Manhattan

Nowy Manhattan w Zduńskiej Woli to inwestycja, dzięki której w Zduńskiej Woli przybyły 84 nowe mieszkań. Przy ul. Matejki 2 i 4 stanęły dwa nowoczesne budynki o łącznej powierzchni użytkowej około 5 tys. metrów kwadratowych.

W dwóch czteropiętrowych blokach wyposażonych w windy są mieszkania o podwyższonym standardzie o powierzchni od 30 do 90 metrów kwadratowych. Przy mieszkaniach na najwyższych piętrach przewidziano sporej wielkości tarasy. Ponadto w budynkach oprócz zwyczajowych piwnic są pomieszczenia na wózki i rowery, a na parterze przewidziano garaże oraz punkty handlowo-biurowe.

Pomiędzy blokami znalazło się atrium wypełnione zielenią. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano zewnętrzną siłownię oraz bezpieczny plac zabaw. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany. Przewidziano również 17 garaży oraz 86 miejsc parkingowych wokół budynków.

Inwestorem jest Royal Sail Investement Group. Wartość tej inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Działka o wymiarach około 50 na 150 metrów na osiedlu Południe w Zduńskiej Woli została zakupiona przez dewelopera w listopadzie 2019 roku od miasta za około 2 mln zł.

W sumie w budynkach przy ul. Matejki są 84 mieszkania. Większość z nich ma już właścicieli. Wśród nich są tacy, którzy przeprowadzili się do Zduńskiej Woli z Łodzi. Najwięcej mieszkań, jak informują inwestorzy, kupionych zostało w lipcu.

Obecnie do sprzedaży zostało jeszcze około 20 lokali. Cena, jaką trzeba zapłacić za metr kwadratowy to około 7,5 tys. zł. Pierwsi właściciele, którzy zdecydowali się na zakup w ubiegłym roku płacili około 6,6 tys. zł za mkw.