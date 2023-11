O wpływie zanieczyszczeń na zdrowie w bibliotece miejskiej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To była już druga część wykładów doktora Tomasza Karaudy, specjalisty chorób wewnętrznych, jaki odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli. Słuchacze dowiedzieli się o zagrożeniach dla organizmu człowieka, jakie płyną z niezdrowego trybu życia, a także wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

Była to niepowtarzalna okazja dla mieszkańców do zdobycia wiedzy na temat własnego organizmu, obserwowania niepokojących sygnałów, jakie wysyła.

Doktor Karauda jest postacią, o której istnieniu warto wiedzieć. Jego osobowość oraz działalność zawodowa pozwalają na nadzieję, że bezinteresowne dobro wciąż istnieje.

Dr Tomasz Karauda, aktualnie pracuje na oddziale pulmonologii i alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Cieszy się uznaniem zarówno wśród pacjentów, jak i środowiska medycznego. Jego pasja do zgłębiania tajemnic ludzkiego organizmu sprawia, że wykłady takie jak ten stają się niepowtarzalną okazją dla mieszkańców miasta do zdobycia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć medycyny.

