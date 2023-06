Panie z Ladies Dance oczarowały publiczność w zduńskowolskim Ratuszu swoją wizją pór roku ZDJĘCIA

Taneczna formacja Ladies Dance wystąpiła z najnowszym widowiskiem zatytułowanym "Cztery pory roku" w sali widowiskowej Ratusza w Zduńskiej Woli. Spektakl przygotowała opiekunka grupy Lubomiła Chmielewską-Szymczak. Jak zwykle w spektaklach Ladies Dance zachwycały stroje i choreografia. Nagrodą za ich występ były gromkie brawa Dodatkiem do tanecznych układów Ladies Dance były popisy wokalne młodych zduńskowolanek, w tym wnuczki opiekunki Ladies Dance oraz pokaz teatralny seniorki z grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ladies Dance

Formacja Ladies Dance istnieje od 16. lat . To zespół składający się z pań w kwiecie wieku działający w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Formacja bierze udział w konkursach ogólnopolskich i jest laureatem wielu nagród.

Grupa Ladies Dance powstała w Zduńskiej Woli w 2007 roku. Skład się zmieniał. W zespole są jednak panie, które występowały w pierwszych koncertach grupy. Wśród nich jest Halina Hesse, pomysłodawczyni powołania do życia tanecznego zespołu składającego się z pań w kwiecie wieku. Wtedy zwróciła się do Lubomiły Chmielewskiej-Szymczak, znanej i cenionej zduńskowolskej choreografki i instruktorki tańca. Słynnej pani Lusi nie trzeba było długo namawiać. Tak powstała formacja Ladies Dance.