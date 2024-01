Pierwsza szafa społeczna w Zduńskiej Woli - pomysł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ZDJĘCIA

Szafa społeczna to nowe przedsięwzięcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminy Zduńska Wola. Ma ono na celu wsparcie osób potrzebujących. To też jedna z metod sprzyjająca idei „Zero Waste”.

Szafa społeczna to miejsce, w których można oddać niepotrzebną odzież, obuwie , zabawki a nawet książki, a także za darmo je dostać.

Szafa stoi w korytarzu budynku Urzędu Gminy Zduńskiej Woli, konkretnie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 20 ( wejście od ul. Inżynierskiej)

Każdy, kto chce się podzielić odzieżą w dobrym stanie, może ją przynieść i powiesić na wieszaku.

Nie wyrzucaj! Nadaj ubraniom drugie życie! Zachęcamy do wsparcia - apelują pracownicy GOPS

Miasto Zduńska Wola ma natomiast lodówkę społeczną, która stoi przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Getta Żydowskiego. O TYM TUTAJ