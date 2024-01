Piesi w Zduńskiej Woli lekceważą swoje bezpieczeństwo. Taki jest wniosek po policyjnej akcji ZDJĘCIA

Zduńskowolscy policjanci kontrolowali bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na konsekwencje tych zdarzeń.

Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” jakie przeprowadzili policjanci na terenie powiatu zduńskowolskiego miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Policjanci podczas tych działań ujawnili łącznie 31 wykroczeń, wśród których były popełniana przez kierowców przekroczenie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, nieustąpienie pieszym, a także wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Piesi i rowerzyści też popełniali wykroczenia, m.in. było to przechodzenie przez jezdnię w niewyznaczonym do tego miejscu . Rowerzyści natomiast wymuszali pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego, a także zapominali o prawidłowym oświetleniu swoich pojazdów. Nie dbali o to, by byli widoczni dla pieszych i kierowców po zapadnięciu zmroku.