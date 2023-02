Pijani kierowcy w Zduńskiej Woli. Policjanci planują kontrole w weekend

Jak informuje policja, codziennie, od soboty 11 lutego do środy 15 lutego 2023 roku, zduńskowolscy policjanci ujawniali kierowców, którzy wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu.

- Pijani kierowcy to nadal prawdziwa plaga na polskich drogach. Mimo licznych apeli i publikacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz jego wpływie na ludzki organizm, liczba ujawnianych nietrzeźwych kierujących wciąż jest bardzo duża - podkreśla sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w zduńskiej Woli.

11 lutego, przed godziną 16:00, Wojsławice – policjanci drogówki, podczas patrolowania, zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. 57-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Otrzymał mandat 2500 zł. Do domu wrócił na nogach.

12 lutego, godzina 19:00, Zduńska Wola skrzyżowanie ulicy Jodłowej/Świerkowej – kierowca samochodu marki Renault, nie zatrzymał się przed znakiem „stop”. Patrol jadący za kierowcą, włączył sygnały świetlne i dźwiękowe dając mu znać, by się zatrzymał, ale kierowca natychmiast przyspieszył. Funkcjonariusze zajechali mu drogę. 32-latek próbował wycofać auto i odjechać, ale został przez policjantów zatrzymany. Mieszkaniec gminy Zapolice, miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Co więcej, wyszło na jaw, że kierujący był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, a sąd wydał mu dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W ten sposób kierujący renault popełnił dwa wykroczenia oraz dwa przestępstwa. Otrzymał mandaty na łączną kwotę 2800 zł. Do tego dojdą koszty związane z karą nałożoną przez sąd. Oprócz tego, za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ kierowca działał w warunkach recydywy, kara będzie znacznie dotkliwsza. Sąd podchodzi do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je jako ewidentne lekceważenie jego decyzji.