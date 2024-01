Policja w Zduńskiej Woli alarmuje: Wiadomość o potrąconym dziecku to fake news!

Uwaga na takie fake newsy - apeluje policja

Moment przejechania dziewczynki przeraża, straszna tragedia. Niestety kierowca zbiegł i jest poszukiwany, pomóżcie - tak brzmiący apel krąży od kilku dni na portalach społecznościowych. Dotyczy on rzekomego wypadku drogowego w Zduńskiej Woli, gdzie miała zostać potrącona dziewczynka, której zdjęcie jest zamieszczone w informacji. Załączono również nagranie. Opis oraz zdjęcie dziecka mają spowodować, by „wejść” w daną wiadomość, a także rozesłać ją dalej do naszych znajomych.

Osoby które czytają taką informację, niestety bez zastanowienia i sprawdzenia starają się ją dalej udostępniać, by pomóc w miarę możliwości w odnalezieniu sprawcy. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność ponieważ ogłoszenia z ostatnich dni to fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości, publikowane w celu osiągnięcia korzyści przez nieuczciwe osoby. Celowo są w nich używane chwytliwe nagłówki, by przyciągnąć uwagę czytającego.