Policjanci ze Zduńskiej Woli ugasili pożar samochodu w Izabelowie

Policjanci drogówki, którzy prowadzili patrol w Izabelowie, pomogli ugasić samochód mieszkanki Wojsławic. Kobieta poprosiła policjantów o pomoc, a ci wiedzieli co zrobić.

Jak informuje policja, policjanci z wydziału ruchu drogowego zduńskowolskiej komendy, podczas pełnienia służby w miejscowości Izabelów, zatrzymali się, by dokonać kontroli stanu trzeźwości kierujących. Gdy zaparkowali radiowóz, zobaczyli, że w ich kierunku biegnie kobieta i woła o pomoc. Zdenerwowana prosiła, by ratować jej samochód. Policjanci pobiegli w kierunku bocznej ulicy, gdzie zatrzymała swój samochód. Spod maski renault, unosił się dym. Młodszy aspirant Sebastian Kmiecik, natychmiast uruchomił gaśnicę. Razem z posterunkowym Jakubem Gruszczyńskim otworzyli pokrywę komory silnika i zobaczyli żarzący się materiał wygłuszający. Zerwali go, by żar nie przedostał się na przewody elektryczne.