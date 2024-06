Pomnikowy dąb w Kolumnie z szansą na tytuł Drzewo Roku 2024. Pomóżmy mu wygrać! Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa do 30 czerwca

Dąb w Kolumnie w gronie finalistów konkursu Drzew Roku 2024

Drzewo Roku to konkurs organizowany od 2011 r. przez organizację ekologiczną Klub Gaja. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 16 drzew. Zgłoszenia dębu szypułkowego „Janusz” rosnącego na placu Gwieździstym w Łasku Kolumnie dokonało Stowarzyszenie Nasza Kolumna. Głosowanie na drzewa zakwalifikowane do finału konkursu poprzez stronę drzeworoku.pl już się rozpoczęło i potrwa do 30 czerwca. Instrukcja głosowania znajduje się w dalszej części artykułu.

100-letni dąb w Kolumnie o wysokości 19 metrów i obwodzie 310 cm posiada status pomnika przyrody. Drzewo zostało objęte tą formą ochrony w 2012 r. ze względu na wyjątkowe wartości krajobrazowe. Dąb nosi imię nadane na cześć Janusz Szewycera, założyciela Kolumny.