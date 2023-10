Powiat zduńskowolski dostanie miliony na modernizację szpitala z Polskiego Ładu ZDJĘCIA

8 milionów złotych. Taką kwotę dofinansowania otrzyma powiat zduńskowolski na modernizację Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego z ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej oszacowanej na ponad 9,4 mln zł inwestycji zmodernizowane mają zostać oddziały:

Ponadto inwestycja przewiduje m.in. modernizację wind, budowę nowych ścianek działowych w salach chorych, powiększenie otworów drzwiowych i wyminę drzwi, wymianę posadzek, okładzin, sufitów, malowanie, modernizację sanitariatów, przebudowę instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, jak również zakup wyposażenia i urządzeń technologii medycznej. Pomieszczenia, sanitariaty i ciągi komunikacyjne zostaną wyposażone w urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznej i bezpiecznej opieki nad pacjentami poprzez zastosowanie ergonomicznych rozwiązań projektowych dostosowanych do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Wprowadzane zmiany zwiększą bezpieczeństwo chorych przebywających w szpitalu, co ma szczególne znaczenie w kontekście ostrzeżeń płynących z WHO o istniejącym zagrożeniu wystąpienia kolejnych pandemii.

Inwestycja zakłada zapewnienie godnych warunków opieki medycznej dla pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych – pacjentów pododdziału geriatrycznego - informuje starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli.