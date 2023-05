Powstają Zielone Karsznice, czyli pierwszy projekt Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Kwiatowe kaskady to inicjatywa karsznickich społeczników. Ich przyrodniczy projekt w pierwszym Zielonym Budżecie Zduńskiej Woli zdobył 293 pozytywnych opinii i zajął w głosowaniu pierwsze miejsce. W sumie w kolejarskim osiedlu pojawi się 11 kwiatowych kaskad: przy ulicach 1 Maja i Okrzei oraz na placu Zwycięstwa.

Ogrodnicy zamontowali donice z kolorowymi kompozycjami kwiatów. Rośliny są niezwykle estetyczne i dodają niepowtarzalnego uroku. Uprawiane w kaskadach pełnią ważną funkcję w zachowaniu bioróżnorodności. Przyciągają owady zapylające, takie jak pszczoły i motyle, co wpływa na zwiększenie ilości owoców i nasion.

Zielony Budżet Zduńskiej Woli

Zielony Budżet Zduńskiej Woli to przedsięwzięcie, które pozwoli mieszkańcom na wyrażenie o opinii o tym, w jaki sposób ma się kształtować zieleń w mieście. Chodzi o to, by zduńskowolanie zaangażowali się w budowanie zielonej Zduńskiej Woli.

W tym roku w ramach Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli zrealizowany ma zostać jeszcze projekt Zielone osiedle Jana Pawła II.

O tegorocznym Zielonym Budżecie Zduńskiej Woli można więcej przeczytać tutaj: zielony budżet