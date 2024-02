Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora zawalczy o reelekcję ZDJĘCIA, FILM Jolanta Jeziorska

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora zamierza walczyć o reelekcję. Tak jak poprzednio ma wystartować w wyborach samorządowych z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli PO. Na razie jednak jego kandydatura nie została oficjalnie zgłoszona do Państwowej Komisji Wyborczej. Komitet wyborczy ma na to czas do 14 marca.