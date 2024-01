Prokuratura i policja szukają poszkodowanych przez cyberprzestępców ZDJĘCIA

Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu w internecie ogłoszeń dotyczących możliwości zainwestowania by uzyskać szybkie i duże zysków. Dotyczy działalności platform inwestycyjnych o nazwie RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22

Osobie zainteresowanej, która dokonała wpłaty pierwszych środków pieniężnych zakładano konta na stronach fałszywych giełd, gdzie pokrzywdzeni widzieli rosnące zyski. Pokrzywdzeni byli proszeni o instalowanie na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowania (AnyDesk), umożliwiającego zdalny dostęp do ich urządzeń i wykonywanie zdalnie nieautoryzowanych operacji, wiążących się z obciążeniem finansowym (np. zawieranie zdalnie umów kredytowych, pożyczek, dokonywanie przelewów pieniędzy). Wszelkie próby wypłaty przez pokrzywdzonych zgromadzonych środków kończyły się niepowodzeniem. Zaznaczyć należy, że informacje o zyskach były fikcyjne – zostały wygenerowane celem pozyskania zaufania pokrzywdzonego i nakłonienia go do dalszych inwestycji - informuje Prokuratura Regionalna w Łodzi.