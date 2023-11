Promocja nowej powieści Joanny Gajewczyk w zduńskowolskim Ratuszu z nowym utworem Planet ZDJĘCIA, FILM

O książce "Njord": Zoja rozpoczyna swoje życie od nowa. Przeprowadza się z dzieckiem do Norwegii, gdzie razem z babcią na skalistych Lofotach wynajmuje domki turystom spragnionym aury baśniowych fiordów. Poznany wkrótce Norweg, za którym kroczy cień trudnych doświadczeń, znowu obudzi w Zoi kobietę. Tymczasem niezapowiedziany gość sprowadza na jej dom kłopoty, a świat legend tego regionu będzie mieć zaskakujący wpływ na jej niezwykle uzdolnione dziecko. Potężne sztormy, widowiskowe zorze polarne i biały śnieg, który swym zimnem przenika przez skórę, staną się tłem dla miłości, walki ze słabościami i dla tajemniczych obrazów malowanych ręką dziecka.

Nowa powieść pisarki Joanny Gajewczyk to literatura obyczajowa, określana jako romans. Książka „Njord” miała swoją promocję w Zduńskiej Woli. W Miejskim Domu Kultury Ratusz prezentowano książkę napisana przez zduńskowolankę, a wydaną przez Wydawnictwo Mięta. Promocja publikacji została połaczona z premierą piosenki ,,Sezon zórz” zespołu Planety Rozmowę z autorką i rozmowę z zespołem Planety o tym, jak powstał utwór promujący powieść poprowadziła Justyna Michalska-Szewczyk, blogerka książkowa (tina_booklover).

Joanna Gajewczyk to pisarka, która swoim debiutem literackim w 2019 roku zdobyła uznanie czytelników, tworząc pod pseudonimem artystycznym J.G. Latte. Wydała powieści „Zemsta pachnie wilkiem” w 2019 roku, „W moim śnie” oraz „W ogniu” w roku 2022. Jest także współautorką książek „Grzeszny rok” oraz „Niebezpieczne. Antologia mafijna”.

Joanna Gajewczyk ukończyła dwuletnie studium detektywistyczno-ochroniarskie oraz dziennikarstwo na uczelni w Łodzi. W 2021 roku musiała zmierzyć się z rakiem piersi. Choroba przewartościowała jej poglądy. Teraz patrzy na świat inaczej, bardziej doceniając znaczenie więzi rodzinnych, wzajemnego wspierania i spokojnego podejścia do życia. Aktywnie działa, jako wiceprezeska w Stowarzyszeniu Teraz Ja, które wspiera kobiety w trakcie i po chorobie onkologicznej. Kocha kawę, makaron i dobre ciacho. Relaksuje ją prowadzenie samochodu, ceni sobie przyjaźń, ale dostrzega również zalety samotności. Pisanie to jej drugie życie, w którym wykorzystuje siłę własnej wyobraźni. Mieszka z mężem i synami na przedmieściach Zduńskiej Woli.