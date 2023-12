Przebudowa ulic Spółdzielczej i Staszica w Zduńskiej Woli Karsznicach na finiszu ZDJĘCIA

Dwie ulice powiatowe na osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli zyskały zupełnie nowy wygląd. To ulica Spółdzielcza oraz ulica Stanisława Staszica na odcinku do cmentarza. Ich przebudowa to spełnienie oczekiwań i postulatów mieszkańców Karsznic. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, natomiast samorząd miejski dokłada się do tego zadania - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.

Zgodnie z umową, inwestycja ma być gotowa do końca roku 2023. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 18 grudnia zgłosiło zakończenie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i będzie starać się o to, by do świąt uzyskać zgodę na użytkowanie.

Od środy, 20 grudnia, miejskie autobusy wracają na swoją normalną trasę. Chodzi o linie nr 1, 5, 6 oraz Z, które będą mogły poruszać się ulicami Stanisława Staszica i Spółdzielczą oraz zatrzymywać na ustalonych przystankach.