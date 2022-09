Przedszkolaki uczą się od policji w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” to tytuł projektu realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli. Funkcjonariusze odwiedzają szkoły i przedszkola. Dzieci są także zapraszane do komendy. Takie wizyty mają na celu przekazanie najmłodszym wiedzy na temat bezpiecznego zachowania na drodze i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Są okazją do budowania pozytywnych skojarzeń z policją wśród najmłodszego pokolenia tak, aby dzieci potrzebując pomocy wiedziały do kogo się zwrócić.