Przegląd Pieśni Patriotycznej "Matecznik" w Szadku ZDJĘCIA, WYNIKI

To był już VI Przegląd Pieśni Patriotycznej "Matecznik" Artystycznych Spotkaniach Amatorskich Zespołów Wokalnych Seniorów, jaki od lat organizują: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku oraz Towarzystwo Przyjaciół Szadku.

Zaprezentowało się jedenaście zespołów, które do Szadku przyjechały m.in. ze Zduńskiej Woli, Łasku, Sieradza, Sędziejowic i Aleksandrowa Łódzkiego

Gościnnie zaśpiewała także Kapela "Szadkowiacy", porywając uczestników i publiczność do tańca.