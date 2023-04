Przegląd tygodnia z 30.04.2023 w Zduńskiej Woli. Najważniejsze wydarzenia od 23.04 do 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Fly Fest 2023, to już XI edycja niesamowitych pokazów lotniczych. Odbędzie się w pierwszy weekend lipca na piotrkowskim lotnisku. Znamy plan tegorocznych atrakcji. Fly Fest, to jedyne pokazy lotnicze w Polsce, na które wstęp jest bezpłatny. W naszej fotogalerii prezentujemy zdjęcia z poprzednich edycji. Zobaczcie

Majówka 2023 za pasem. Szukasz pomysłu na jednodniowy wyjazd? Proponujemy wycieczkę do położonej niedaleko Byczyny w województwie opolskim – perełki z czasów Średniowiecza z zachowanymi do naszych czasów praktycznie w całości obronnymi murami, co jest ewenementem w skali całego kraju. Wystarczy jeden dzień, by poczuć niezwykły klimat tego miasta.