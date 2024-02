Przemysław Stupnowicz, pasjonat biegania w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKAT

Inkubator Inicjatyw Społecznych przy ulicy Łaskiej 38 zaprasza na niezwykłe spotkanie z ikoną długodystansowego biegania – Przemysławem Stupnowiczem. Sportowiec zabierze mieszkańców w podróż, dzieląc się tajemnicami zwycięstwa i motywując do pokonywania własnych życiowych maratonów. Spotkanie będzie okazją do stawienia czoła własnym wyzwaniom na długodystansowej trasie życia - zachęca Urząd Miasta Zduńska Wola.

Przemysław Stupnowicz jest wielokrotnym Mistrzem Polski w Nordic Walking na dystansie półmaratonu. Jest trenerem i pasjonatem biegania, który od wielu lat oddaje się swojej miłości do biegów maratońskich i ultramaratonów. To utytułowany chodziarz a od niedawna także rekordzista Polski w biegu 12-godzinnym w kategorii do 23 lat. Jego nieustająca pasja do długich dystansów doprowadziła go do pokonania 125 maratonów i ultra w 12 krajach. Ponadto jest członkiem elitarnego 100 Marathon Club Polska – wyjątkowego grona osób, które ukończyły sto lub więcej maratonów/ultramaratonów. To zaszczytne wyróżnienie świadczy o nieprzerwanej pasji i konsekwencji w dążeniu do celów.