Przeżyjmy to jeszcze raz: Takie były studniówki 10. lat temu ZDJĘCIA

Galowy i wieczorowy strój, polonez i zabawa do rana. Takie od lat są bale studniówkowe.

Od kilku lat studniówki w naszym regionie organizowane są w salach bankietowych lub restauracjach. Jednak nie zawsze tak było. Wcześniej w sale balowe zamieniano sale gimnastyczne w szkołach. Angażowali się w to uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele.

Zapraszamy w podróż w czasie do lat 2014 i 2015. Choć zmieniła się moda i miejsca organizacji studniówek jedno się nie zmieniło: bal rozpoczyna się od odtańczenia poloneza.

W galerii prezentujemy zdjęcia z bali studniówkowych w I Liceum Ogólnokształcącym i II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,