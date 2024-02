Przyjeżdżajcie, Będzie Super! Spotkanie z Krzysztofem Grabowskim z Dezertera ZDJĘCIA, PLAKAT

Krzysztof Grabowski – autor tekstów i perkusista Dezertera tym razem na warsztat wziął koncertowe doświadczenia swojego zespołu. Zarówno te z czasów minionych, jak i te z najnowszych.

Grupy DEZERTER nikomu przedstawiać nie trzeba. Zespół jest jedną z ikon polskiego punk rocka. Autor tekstów i perkusista zespołu Krzysztof Grabowski ma już na koncie jedną książkę pt. „Dezerter. Poroniona generacja”, wydaną w 2010 roku. Pozycja ta była doskonałą lekcja historii Dezertera dla tych, którzy początków grupy nie znali i powrotem do przeszłości dla tych, którzy dokonania zespołu śledzą na bieżąco.

Tym razem Krzysztof Grabowski wziął na warsztat koncertowe doświadczenia Dezertera z czasów minionych i tych najnowszych, gdy podróżowanie po Polsce z zespołem było walką z materią.

,,Przyjeżdżajcie, będzie super…”, to zbiór anegdot opowiadających przygody związane z podróżowaniem z punk rockiem po świecie. Czasem zabawne, czasem smutne, ale zawsze interesujące z garścią przemyśleń. - zachęca do udziału w spotkaniu Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.