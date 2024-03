Przywitali wiosnę warsztatami Eko Deco w Ratuszu w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wiosnę witamy w naszej Pracowni Eko Deco. To właśnie w niej odbyły się pierwsze ekologiczne warsztaty. Tym razem postawiliśmy na florystykę.

Uczestniczki dowiedziały się, z jakich materiałów można uwić naturalne wianki i jakich narzędzi używamy we florystyce.

Panie zaskoczyły nas talentami dekoratorskimi i zmysłem artystycznym.

Stworzyły naprawdę piękne, wiosenno-świąteczne dekoracje, a co najważniejsze w zgodzie z ideą eko.

Bez użycia sztucznych ozdób, produkowanych z tworzyw sztucznych.

Warsztaty odbyły się w środę, 20 marca Poprowadziły je animatorki MDK: Wioletta Jagiełło i Sylwia Zbijewska.

Na kolejne kreatywne zajęcia działająca w Ratuszu pracownia zaprasza w kwietniu. Tym razem powstaną dekoracje z betonu.