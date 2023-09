Radni Prawa i Sprawiedliwości w Zduńskiej Woli: - Władze miasta nie dbają o sport ZDJĘCIA

Pogoń została zostawiona sama sobie. Główna płyta boiska nadal nie jest oświetlona bo latarnie oświetlają tylko bieżnię - wylicza radny Janusz Plajzer.

Radni miejscy Janusz Plajzer i Wojciech Bladowski przypominają, że co roku miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o to, by wydatki miasta na sport wynosiły co najmniej 600 tys. zł rocznie , a najlepiej, by stanowiły 0,5 proc miejskiego budżetu. Radni zapowiadają, że złożą na sesji Rady Miasta Zduńska Wola projekt uchwały o zwiększeniu od przyszłego roku funduszy dla zduńskowolskich klubów sportowych. Chcą, żeby była to kwota 1 mln zł, co stanowi około 0,5 proc. miejskiego budżetu.