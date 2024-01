Remont Jodłowej w Zduńskiej Woli. Inwestycja nie została odebrana. Będą poprawki ZDJĘCIA

Powiat Zduńskowolski prowadzi inwestycję pod nazwą „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Miasto i powiat umówiły się na partnerstwo i przekazanie powiatowi pomocy finansowej. W 2023 roku było to 460 tys. zł. Ze względu na to, że inwestycja się nie zakończyła, powiat zwrócił niewykorzystaną część dotacji celowej. Pieniądze na ulicę Jodłową miasto jednak przekaże w 2024 roku, ale potrzebna będzie nowa umowa z powiatem - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.

Czwarty etap inwestycji „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli” jeszcze trwa. Chodzi o przebudowę ulicy Jodłowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świerkową do skrzyżowania z ulicą Borową. Prace zostały zakończone w grudniu 2023 roku. Wówczas prace rozpoczęła komisja odbiorowa inwestycji, która nie dokonała odbioru czwartego etapu inwestycji. 4 stycznia został sporządzony protokół usterkowy wskazujący wady i usterki wykonanych robót. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, termin usunięcia usterek został ustalony do 15 kwietnia 2024 r.

Przebudowa ulic na terenie osiedla Karsznice to jeden z etapów projektu rozbudowy ciągu dróg powiatowych: ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli. W roku 2019 przebudowano odcinek ul. Łaska – ul. Świerkowa z budową ronda. W 2022 roku rozpoczęła się także przebudowa części Jodłowej do skrzyżowania z ulicą Borową. Prace na Jodłowej prowadzi firma Zakład Usług Komunalnych B. J. Pabich. Inwestycja na Jodłowej to koszt ponad 9,7 mln zł. Powiat zduńskowolski otrzymał ponad 8 mln zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do tego milion zł dokłada miasto Zduńska Wola.