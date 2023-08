Remont zduńskowolskiej obwodnicy trwa w najlepsze. Obowiązuje ruch wahadłowy ZDJĘCIA

Przebudowa zduńskowolskiej obwodnicy, czyli rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę (etap I) trwa już od ponad miesiąca ( od 10 lipca). Prace prowadzone są na odcinkach od ronda Solidarności czyli od zbiegu ulic Juliusza, Łódzkiej i Szadkowskiej do skrzyżowania z ul. Getta Żydowskiego oraz od tego skrzyżowania do ronda Polskiej Macierzy Szkolnej, czyli do skrzyżowania Łódzkiej, Mostowej i Sieradzkiej. Ronda i skrzyżowania są przejezdne. Na czas trwania inwestycji, czyli co najmniej do końca tego roku na ulicy Łódzkiej obowiązuje ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.