Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025. Prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu. LINK TUTAJ

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego może zapoznać się z ofertą wszystkich placówek w Zduńskiej Woli i wybrać tę, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2024/2025 trwa do 8 marca.

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły mają pierwszeństwo przyjęcia do niej i odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Wystarczy, że rodzic zaloguje się w portalu rekrutacyjnym, wypełni formularz, wydrukuje i złoży w szkole obwodowej. Rodzic może jednak wybrać inną placówkę, niż ta w obwodzie. Wtedy ma możliwość wyboru trzech innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej - informuje zduńskowolski magistrat.