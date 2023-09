Sesja miejskich radnych w Zduńskiej Woli głównie o finansach ZDJĘCIA

Medale „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”

Wybór ławników

Ważnymi decyzjami radnych były wybory ławników sądowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, a także ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Rada Miasta Zduńska Wola miała prawo wybrać 7 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, z tego jednego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, a także także 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, z tego 4 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i 2 w sprawach pozostałych.

Radni wybrali ławników na kadencję 2024-2027 w głosowaniu tajnym.

Radni zapoznali się ponadto z analizami działalności spółek komunalnych za 2022 rok oraz sprawozdaniem półrocznym Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli. SPRAWOZDANIA MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ