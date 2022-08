Siatkarski piknik dla starszych i młodszych mieszkańców regionu ZDJĘCIA

Realizacji podjęło się Stowarzyszenie „Sami Swoi” w Kamostku wraz ze sporą rzeszą wolontariuszy. Na piaskowym boisku do piłki siatkowej przez całe wakacje odbywały się regularne treningi, które prowadzili trenerzy ŁMLKS Łaskovia (klubu, którego dziewczęta zdobyły w tym roku między innymi wicemistrzostwo Polski Młodziczek oraz Mistrzostwo Polski Młodziczek) oraz Akademii Siatkówki UKS As Zduńska Wola (zdobywcy między innymi tytułu: Wicemistrz Polski czwórek chłopców). Darmowe zajęcia z utytułowanymi klubami zainteresowały W Młodzieżowym Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej rywalizowało 8 par w dwóch grupach wiekowych. Każdy z uczestników dostał nagrodę i dyplom. Zwyciężyli bracia „Iwanki” w grupie młodszej oraz drużyna „Ogórki” w grupie starszej młodzieży.

Ogromne gratulacje za pomysł ruszenia dzieciaków sprzed ekranów na treningi piłki siatkowej organizowane na świeżym powietrzu. Jesteśmy zauroczeni sympatyczną, rodzinną atmosferą. Zadbane boisko i jego otoczenie może świecić przykładem dla innych. Prowadzenie treningów dla grup mieszanych, było dla mnie nowością, ponieważ na co dzień trenuję z dziewczynkami. Okazało się, że praca z waszymi dzieciakami to sama przyjemność. Na każdym treningu widziałam zaangażowanie i radość z tego co robią. Gratuluje pomysłu, a pozostałych samorządowców namawiam do tego, żeby szli śladem takich osób, które nie tylko mówią, ale przede wszystkim działają - podkreśla trenerka Łaskovii Maja Lipowska.