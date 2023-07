Skrzyżowanie w centrum Zduńskiej Woli już przejezdne ZDJĘCIA

Powstaje nowa ulica

Zamknięcie tego skrzyżowania w Zduńskiej Woli było konieczne z powodu budowy nowej miejskiej ulicy. To "przedłużenie " ul. Stefana Złotnickiego na ponad kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Ta wielka miejska inwestycja ma potrwać do końca roku. Na tę oszacowaną na blisko 8 mln inwestycję miasto Zduńska Wola pozyskała blisko 7,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję wykonuje firma Hydromag z Poręb.

Wykonano już prawie w całości kanalizację sanitarną, deszczową oraz gazociąg. Widać zalążki nowej jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych, które będą wykonane z asfaltu.

Pomysł wybudowania „przedłużenia” Złotnickiego powstał już ponad 10 lat temu. Wówczas rozpoczęto przygotowania, m.in. zrobiono nowy podział geodezyjny oraz uregulowano prawa własności gruntów. Na przeszkodzie do rozpoczęcia prac stanął brak odpowiednich funduszy. W tym roku udało się miastu pozyskać na tę oszacowaną na blisko 8 mln inwestycję prawie 7,3 mln zł z rządowego funduszu Nowy Ład.

Ta nowa miejska droga ma spore znaczenie ponieważ pozwoli na odciążenie centrum miasta, w tym pl. Wolności od samochodów.

Patronem nowej ulicy będzie kapitan Władysław Jachowicz. ps. „Konar”. To zduńskowolanin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, bohater Powstania Warszawskiego, legendarny dowódca batalionu Chrobry I.